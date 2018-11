5 adresse et marques de bottes stylées pour affronter le froid

Montréal est déjà vêtu de son magnifique manteau blanc et c’est maintenant le festival des manteaux, des tuques et des foulards qui fait son entrée.

Pour affronter le froid, il faut aussi équiper ses pieds de bonnes bottes. Voici donc 5 adresses et marques de bottes qui vous réchaufferont les pieds cet hiver, tout en gardant un style impeccable!

1. Le savoir-faire du Québec avec Kamik

Kamik

L’hiver québécois peut parfois être rude et c’est pourquoi l’entreprise d’ici Kamik propose des modèles de la collection Kamik Héritage 1898, qui sont fièrement conçus et fabriqués au Québec, à l’aide de technologies exclusives. J’adore le style Sienna 2, adapté et idéal pour les jeunes professionnelles, qui sont à la recherche comme moi, d’une botte élégante, mais efficacement chaude! Grâce à isolant ThinsulateMD la botte peut combattre des températures, allant jusqu’à – 20° degrés Celsius.

*À partir de 100$ : Sportium, Sail, Globo Shoes, Sports Experts et en ligne www.kamik.com

2. PAJAR Canada pour affronter l’hiver avec style

Site web Pajar Canda

Lors de la présentation du défilé PAJAR Canada, présentant la nouvelle collection automne-hiver, je n’avais que des yeux pour leurs magnifiques bottes. Coup de cœur pour le modèle bottillon d'hiver pour hommes PEARSON, inspiré du streetstyle, avec empeigne en cuir imperméable qui repousse l’eau et les tâches. Autre coup de cœur, pour le modèle de style espadrille ROYA, pour femmes, nanti d’une semelle chaude offrant une zone de confort jusqu'à -30 degrés Celsius.

*À partir de 145$ - Sports Experts, Rubino Shoes, Simons, Bleu Marine et en ligne www.pajar.com

3. Rubino Shoes et sa grande sélection de bottes pour toute la famille

Chaussures Rubino

L’entreprise familiale montréalaise Rubino Shoes connaît un réel succès dans l’industrie du détail, depuis les dernières années. Leur mission : chausser toute la famille à bon prix dans un seul et même endroit. Cet hiver, on retrouve donc une grande sélection de bottes de marques comme Sorel, Ugg Australia, Michael Kors, Timberland et même Pajar! De plus, les soldes du Vendredi Fou s’emparent des boutiques pour des ventes alléchantes, jusqu’au 26 novembre prochain. Ne manquez pas cette occasion pour vous procurer des articles griffés à plus bas prix!

*Prix variables – 69,95$ à 239,95$ : Disponibles dans les boutiques Rubino Shoes

4. Plus que des bottes de travail chez l’Équipeur

La chaîne de détaillant canadien L’Équipeur est d’abord reconnu pour ses vêtements et chaussures de travail, mais sachez qu’il propose également des articles de style de vie pour hommes et pour femmes. Pour la saison hivernale, on peut y dénicher des tricots, des manteaux, des denims, mais aussi des bottes griffées telles que Denver Hayes, Sketchers, WindRiver, Timberland et plus encore. Pour les adeptes de la nature et des activités sportives extérieures, optez pour le modèle pour hommes WindRiver Bivy, qui garderont également vos pieds au chaud grâce à la technologie Hyper-Dri HD3 qui les rend étanches à l’eau.

* Prix variables 59,99$ à 234,99$ – Dans toutes les boutiques L’Équipeur

5. La marche sur les trottoirs glissants avec Olang

Olang

La marque Olang est un incontournable en matière de bottes d’hiver. Fabriqués en Europe par un système développé en Italie, plusieurs de leurs produits sont munis de crampons antiglisse, question de marcher sans soucis sur les trottoirs glissants. Les surfaces glacées n’ont donc aucune chance ces bottes qui sont également dotées d’une semelle offrant, chaleur, stabilité et protection. Oh oui, Olang propose également des modèles pour les enfants : la ligne haut de gamme Lil Paolo gardera les pieds de vos petits mousses bien au chaud.

*À partir de 99$ - Boutiques La Cordée, Gabriel Chaussures, Médicus, Tony Pappas et en ligne www.olangcanada.com