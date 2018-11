5 endroits où savourer les meilleurs chaï lattés à Montréal

L’hiver est à nos portes et l’envie de s’enrouler dans une grosse couverture de laine sur le bord d’un foyer est plus forte que jamais. Si les vacances des Fêtes sont seulement dans quelques semaines encore, il existe un autre moyen de trouver un certain réconfort... siroter un chaï latté!

Puisqu’il n’y a rien comme un bon chaï latté pour se réchauffer le cœur, voici les 5 meilleures adresses où en savourer un à Montréal.

1. La Graine Brûlée

Ce petit café extrêmement coloré du Village en surprendra plus d’un avec ses tasses de funky et son décor électrisant. En plus d’y trouver sans aucun doute l’un des chaï lattés les plus savoureux de Montréal, vous pourrez repartir de là avec certains objets d’artisans locaux puisque La Graine Brûlée possède un petit espace boutique.

951 rue Sainte-Catherine Est

2. Café Replika

Situé sur la rue Rachel, au cœur du Plateau Mont-Royal, le Café Replika a tout pour séduire les amateurs de chaï latté. Leur recette faite avec une touche d’amour et d’épices savoureuses vous donnera envie d’y retourner tous les jours. Le Réplika possède aussi un bel espace pour travailler ou encore feuilleter quelques pages d’un bon roman, tout doucement.

252 rue Rachel Est

3. Cafellini

C’est sans surprise que le Cafellini se retrouve dans cette liste. L’établissement montréalais offre un menu de boissons chaudes réconfortantes. En plus de son délicieux chaï latté, vous y trouverez des cafés aromatisés selon les saisons. Un pur délice!

758 rue Beaubien Est

4. Le Cardinal

Pour une touche de luxe et de confort, un arrêt au magnifique salon de thé Le Cardinal s’impose. Situé sur le boulevard Saint-Laurent, le Cardinal offre un fabuleux menu de thé et de petites bouchées. Vous pourrez y commander un délicieux chaï latte et en profiter pour faire semblant que vous faites partie de la famille royale. Rien de moins.

5326 boul. Saint-Laurent

5. Café Leaves

Les amoureux des cactus et des plantes tomberont certainement sous le charme du Café Leaves situé au centre-ville. En plus de son chaï latté et ses cafés savoureux, vous pourrez vous acheter une belle plante à rapporter chez vous.

2051 rue de la Montagne

