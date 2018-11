5 sites de voyage où vous pouvez déjà profiter des rabais du Vendredi fou

Les soldes du Vendredi fou commencent tôt pour plusieurs compagnies aériennes et voyagistes. C’est le cas de ceux que vous trouverez sur cette page.

N’hésitez pas à consulter leurs offres plus d’une fois cette semaine. Qui sait sur quoi vous pourriez tomber!

Forfaits tout inclus à 50 % chez Transat

Du 20 au 26 novembre, Air Transat propose des rabais sur certains voyages tout inclus se déroulant entre le 15 décembre 2018 et le 30 avril 2019.

Les rabais varient; l’hôtel offrant un voyage à 50 % est le Ocean Coral & Turquesa de Riviera Maya, au Mexique.

D’autres rabais sont en cours sur les croisières, les vols vers le Sud et la Floride et les forfaits Europe.

Allers simples à partir de 99 $ avec Wow Air

La compagnie aérienne islandaise à bas prix vous offre des allers simples à rabais entre le 20 et le 25 novembre à minuit: l’Islande à partir de 99 $ et Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Dublin et Londres à partir de 149 $.

Les voyages doivent se faire entre novembre 2018 et avril 2019.

Forfaits tout inclus à 35 % chez Sunwing

Sunwing est en plein solde anticipé du Vendredi fou et offre des réductions pouvant aller jusqu’à 35 % du prix régulier sur ses forfaits tout inclus dans le Sud. Une semaine à Cuba à partir de 735 $, ça vous dit?

Aussi en rabais: les forfaits croisières et les forfaits avion-hôtel-voiture pour la Floride.

Vols moins chers avec WestJet

WestJet vous donne jusqu’à vendredi 23h59 pour profiter de ses vols à rabais vers le Canada, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes et l’Europe. Vous devez voyager avant le 25 juin 2019 (en dehors des dates «interdites»).

Un exemple de deal? Un aller Montréal-Vancouver à 250 $.

Moins 40 % chez Vacances Air Canada + promo chez Air Canada

La pré-vente du Vendredi fou bat son plein chez Vacances Air Canada. Jusqu’au 22 novembre, vous pourriez bénéficier de rabais allant jusqu’à 40 % sur des voyages se déroulant entre le 1er février et le 30 avril 2019.

Air Canada aussi est en mode promo: son «grand solde mondial du vendredi fou» est commencé et ses vols à prix réduit seront proposés jusqu’au 25 novembre.

