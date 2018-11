Concernant une bizarre aventure d’été

J’ai trouvé incomplète votre réponse à cette hétérosexuelle mariée qui a vécu une aventure homosexuelle et qui de retour dans sa vie de couple se dit bouleversée par le manque qu’elle ressent de la femme avec qui elle a vécu cette aventure. Vu ses interrogations sur son orientation sexuelle et sa signature « Femme qui a honte d’elle même », je vous demanderais de lui transférer ce qui suit.

« Sachez qu’environ 80% des femmes sont bisexuelles. Vous êtes tout à fait normale. Âgée de 45 ans, j’ai été mariée pendant 14 ans avec un bon gars avec qui j’ai eu trois enfants. Après neuf ans de mariage, l’envie d’avoir une amante est devenue pour moi impérative. Dès les premiers moments d’intimité, je savais que c’était ça, le petit truc que je n’avais pas encore saisi, mon attirance sexuelle pour les femmes était là et bien ancrée pour toujours.

Bien que cette aventure n’ait pas duré, un an plus tard je me suis séparée de mon mari et je n’ai plus eu envie d’un autre homme. J’ai rencontré une femme, puis deux autres ensuite, et j’ai même eu un enfant avec ma dernière conjointe. Je fréquente présentement une autre femme et nous allons nous marier. Ma sexualité est à son summum avec elle et mon cœur est au diapason avec le sien.

Quant à vous, demandez-vous pourquoi vous avez laissé votre désir prendre le dessus sur votre statut de femme fidèle? Peut-être que votre couple a besoin d’une mise au point? Quant à cette coloc lesbienne, elle a focussé son attention sur vous et vous a offert en même temps, l’occasion de vous découvrir. Les femmes ne font pas l’amour comme les hommes. Les orgasmes sont plus forts et multiples. Les caresses sont ressenties des deux personnes en même temps. C’est magique et magnifique à la fois.

Si votre corps et votre cœur s’entendent, vous pouvez soit rester pour sauver votre famille et peut-être vous y perdre, ou partir et vivre selon votre cœur. Quoi qu’il en soit, vous devez vous choisir! Peut-être êtes-vous toujours à votre place auprès de votre mari? Vous permettre quelques petites escapades coquines serait peut-être bien la solution? De plus, aimer deux personnes, c’est possible. Donc arrêtez de vous demander si tout ça est normal. Tout ça c’est tout simplement humain! Pour ce qui est de la fille de l’été dernier, oubliez l’envie de la revoir. Elle a été mise sur votre chemin pour vous réveiller...maintenant avancez! »

Bisexuelle et heureuse de l’être

Pour incomplète qu’elle était à vos yeux, ma réponse ne donnait pas de pourcentage sur l’étendue de la bisexualité chez la gent féminine s’évitant ainsi de tomber dans le piège de l’exagération. Il n’y a pas 80% des femmes qui son bisexuelles, mais environ 60% tout au plus. La femme serait plus naturellement que l’homme encline à cette pratique. Ceci étant, je ne vois pas comme restrictive une réponse incitant cette personne à consulter pour faire le point sur elle-même, avant de prendre une décision sur une éventuelle séparation d’avec son conjoint.