L’image rustique de Louis-François colle parfaitement à qui il est « dans la vraie vie ». On y retrouve de nombreuses chemises d’extérieur, des vêtements « tout terrain », des jeans usés et de grosses bottes. Mais Louis-François a aussi un look plus chic assumé et il aime les vêtements. « C’est en voyageant que j’ai réalisé que c’était important de faire attention à notre façon de s’habiller. C’est souvent dans les détails, les chaussures, les accessoires, la ceinture ou la veste que l’on reconnaît quelqu’un qui a du style. Je porte une plus grande attention à mon look maintenant », explique celui que l’on pourrait qualifier de bûcheron urbain.

Dans un autre ordre d’idées, Louis-François endosse pour la première fois la cause de l’organisme Procure. Ainsi, il se joint aux 24 ambassadeurs de Nœudvembre, une campagne de sensibilisation qui invite les Québécois à lutter contre le cancer de la prostate en achetant le nœud papillon signé pour la deuxième année par le réputé designer Philippe Dubuc. « J’ai accepté le rôle, car l’un de mes oncles a souffert du cancer de la prostate et je crois qu’il est important d’en parler. J’ai bien aimé l’expérience de jouer le mannequin. Le look que l’on m’a proposé me représente bien. Je suis très satisfait du résultat », partage-t-il. D’ailleurs, il sera de la soirée l’Affaire Papillon (affairepapillon.procure.ca) demain (22 novembre), organisée par Procure et présentée par l’Association des pompiers de Montréal.

Photo Chantal Poirier

Veste HACKETT, hackett.com

Mouchoir EDWARD ARMAH, edwardarmah.com

Chemise HUGO BOSS

Jean FIDELITY, fidelitydenim.com

Bottillons TOD’S, tods.com

« Quand je voyage pour quelques jours, je fais des “bagages intelligents”. J’apporte une belle veste neutre, noire ou bleu marin, des chemises blanches et un mouchoir de poche différent pour chaque jour. En changeant de mouchoir, le look est complètement transformé », dit le cuisinier qui est souvent en déplacement pour La Cage aux Sports pour son rôle de VP innovation et image de marque.

Photo Chantal Poirier

Montre TW STEEL, twsteel.com

Bracelets LUXETTO, luxetto.com

« Je porte ce bracelet multicolore depuis plusieurs années. La marque montréalaise Luxetto l’a créé en collaboration avec la Fondation Charles Guindon pour venir en aide aux personnes atteintes d’épilepsie. Étant moi-même épileptique, cela allait de soi », confie Louis-François. Le bracelet est toujours disponible en commande spéciale.

Photo Chantal Poirier

Cardigan CA VA DE SOI, cavadesoi.com

Chemise HUGO BOSS, hugoboss.com

Ceinture CAROLINE LETANG, carolineletang.com

Pantalon SCOTCH & SODA, scotch-soda.com

Bottillons J. SHOES, jshoes.com

« J’aime bien les chandails de couleurs. J’ai d’ailleurs quelques modèles de la marque montréalaise Ça va de soi. Quand je n’ai pas le goût de mettre une veste, un cardigan fait l’affaire », décrit le copropriétaire de La tablée des pionniers.

Photo Chantal Poirier

« Patricia Paquin, ma femme, me répète sans cesse que j’ai une collection de chemises à carreaux, et elle a raison ; mes favorites sont celles de la marque Filson. Elles sont chaudes et très durables. Parfois, je mets un chandail à manches longues en dessous, car la laine est épaisse et piquante », précise Louis-François, entouré de ses poules pondeuses.

Photo Chantal Poirier

Chandail G-STAR, g-star.com

T-shirt CALVIN KLEIN

Pantalon SIMONS, simons.ca

Chaussures VANS, vans.ca

« Depuis que je me suis fait aux jeans skinny, si la coupe du pantalon n’est pas fuseau, j’ai l’impression qu’ils sont pattes d’éléphant et je n’aime pas ça. À un point tel que même relaxe à la maison, mes pantalons doivent être ajustés », partage Louis-François.

Photo Chantal Poirier

Nœud papillon NŒUDVEMBRE de PROCURE dessiné par Philippe Dubuc, procure.ca

Chemise RAVES WAVES

Jean MAVI, mavi.ca

« J’aime l’idée d’accessoiriser un look plus décontracté d’un nœud papillon. De plus, l’agencement des couleurs noir et de bleu marine est intéressant. Par contre, pour la soirée de levée de fonds l’Affaire Papillon, je vais porter une chemise propre et une veste », précise l’ambassadeur recrue de Nœudvembre.

4 questions mode à Louis-François

Comment décririez-vous votre style ?

J’ai deux styles qui sont très différents : mon look homme des bois pour mes activités extérieures, reconnu par la chemise à carreaux, et celui plus corpo, synonyme de chemises blanches et de vestes. J’ai d’ailleurs dû peaufiner un peu mes tenues vestimentaires pour mes nouvelles fonctions. Sinon, à la maison, le hoodie est la pièce centrale de mon style lazy-cosy.

Qui vous inspire ?

Lors de mon voyage à Londres, j’ai été frappé à quel point les hommes étaient bien habillés. Ils sont tous beaux, en complets même en été quand il fait 30 degrés. J’ai pris connaissance de l’importance de la veste. J’ai aussi remarqué que les Européens intègrent beaucoup de couleurs dans leur garde-robe, chose que j’ai commencé à faire. J’ai des pantalons blancs, verts et rouges.

Est-ce que vous aimez magasiner ?

Oui, quand j’ai besoin d’un vêtement, pas juste pour le fun ou pour faire du lèche-vitrine. J’ai mes boutiques préférées et je sais que je vais trouver ce dont j’ai besoin. Je dois avouer que j’ai un toc pour les chemises blanches et les vestes matelassées. J’ai une compulsion de toujours acheter la même chose. J’aime aussi magasiner pour ma femme. (« Tout récemment, il m’a acheté des bottes de pluie Hunter, des vertes et des oranges. J’adore cette marque et il le sait ! » s’exclame Patricia, assise non loin de nous.)

Avez-vous un look lorsque vous cuisinez ?

Pas vraiment. Je ne change pas de vêtements pour cuisiner, par contre j’essaye de ne pas oublier d’enfiler un tablier. Le plus souvent, je me lance dans une recette et c’est lorsque je me tache que je réalise mon oubli. Je tente de faire attention, mais je dois mettre plus d’efforts.

Ses bonnes adresses

► M2

m2boutiques.com

► Oberson

oberson.com

► Romy Elliot

romyelliot.com

► Jeans Jeans Jeans

www.jeansjeansjeans.ca

« C’est l’emporium du jeans. Lorsque tu as besoin de jeans, c’est là que tu vas. Tu vas assurément trouver le modèle qui te convient. C’est ma destination », assure-t-il.