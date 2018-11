Deux incendies criminels dans Verdun

MONTRÉAL – Un commerce ainsi qu’un bloc appartement ont été incendiés à quelques minutes d’intervalles, dans la nuit de lundi à mardi, dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir reçu une demande d’assistance des pompiers, vers 1 h 40, concernant l’incendie d’un commerce à l’intersection des rues Wellington et Regina.

Selon le SPVM, plus d’un foyer aurait été allumé à l’intérieur du commerce. Les pompiers s’affairaient toujours à maîtriser les flammes vers 3 h 40. Pour l’instant, «il est impossible de déterminer si des traces d’accélérant sont présents sur les lieux ou les dommages causés par le feu», a indiqué Andrée-Anne Picard, porte-parole du SPVM.

Deux logements situés au-dessus du commerce ont dû être évacués. Personne n’a été blessé.

Un second incendie s’est déclaré quelques instants plus tard, dans la cage d’escalier d’un bloc appartement situé à quelques mètres. L’incendie a rapidement été maîtrisé et aucune évacuation n’a été nécessaire, a précisé l’agente Andrée-Anne Picard.

Une enquête a été ouverte par la section des incendies criminels du SPVM. Aucun suspect n’a été identifié pour l’instant.

La rue Wellington a été fermée entre la rue Hickson et le boulevard LaSalle.