Empanadas de boeuf haché

EMPANADAS DE BŒUF HACHÉ



Portions: 4 – Préparation: 20minutes – Repos: 20 minutes – Cuisson: 30 minutes

Ingrédients

La pâte

40 ml (8 c. à thé) eau

1 pincée de sel

20 ml (4 c. à thé) huile d’olive

20 ml (4 c. à thé) beurre non salé, fondu

125 gr (4 1/2 oz) farine

La farce

1 poivron, en brunoise

1 oignon, ciselé

2 gousses d’ail, ciselées

50 ml (1/4 de tasse) huile d’olive

1 piment Jalapeno, membranes et graines retirées, en brunoise

5 ml (1 c. à thé) graines de cumin, moulues

5 ml (1 c. à thé) paprika fumé

300 gr (10 oz) bœuf haché

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un bol, mélangez l’eau et le sel pour le dissoudre.

​ÉTAPE 1

Incorporez l’huile et le beurre.

​ÉTAPE 1

Incorporez la farine et mélangez jusqu’à obtenir une boule de pâte homogène.

​ÉTAPE 2

Enfarinez, recouvrez la boule de pâte d’un film alimentaire et laissez reposer 20 minutes au réfrigérateur.

​ÉTAPE 3

Entre temps, préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

​ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faites revenir le poivron, l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive, 2 minutes.

​ÉTAPE 5

Ajoutez le piment, le cumin, le paprika et laissez cuire encore 2 minutes.

​ÉTAPE 6

Ajoutez la viande hachée et poursuivez la cuisson, 5 minutes. Vérifiez l’assaisonnement. Laissez refroidir.

​ÉTAPE 7

Sur le plan de travail, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte préparée.

​ÉTAPE 8

À l’aide d’un emporte-pièce, découpez des cercles de pâte.

​ÉTAPE 9

Sur chaque cercle, répartissez le mélange préparé, refermez la pâte en chausson, scellez les bords.

​ÉTAPE 10

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, disposez les empanadas et laissez cuire au four, 20 minutes.

NB: Les empanadas peuvent se cuire aussi en friteuse à 185 °C (375 °F).