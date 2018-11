En réponse à la chronique de Richard Martineau intitulée « Je garde ma bedaine ou pas? », l’équipe d’ÉquiLibre et quelques partenaires souhaitent s’adresser au grand public.

Le Comité scientifique sur la prévention de l’obésité de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé mercredi dernier une ligne du temps qui se veut un outil pour mieux comprendre la progression de l’obésité au Québec. Cet outil montre que dans les 50 dernières années, le mode de vie des Québécois.e.s a changé du tout au tout, avec pour conséquence une augmentation de l’obésité.

Dans sa chronique intitulée « Je garde ma bedaine ou pas? », Richard Martineau soulève une réflexion qui nous est souvent adressée par le grand public : les campagnes sur la diversité corporelle nuisent-elles à la prévention de l’obésité?

Au Québec, un.e jeune sur deux est insatisfait.e de son image corporelle et près de trois femmes sur quatre veulent maigrir, et ce, peu importe leur poids. Dans notre société, les pressions pour se conformer à des idéaux de beauté et de minceur sont omniprésentes, si bien que le désir de contrôler sa silhouette est devenu une norme. « Devrions-nous nous réjouir de cette insatisfaction compte tenu de la haute prévalence de l’obésité? » demanderont certains.

L’insatisfaction corporelle : une étape menant aux saines habitudes de vie?

Rien n’indique que l’insatisfaction corporelle mène nécessairement à l’adoption de saines habitudes de vie. Celle-ci, au contraire, peut, dans bien des cas, mener à adopter des comportements qui sont nuisibles pour la santé, comme sauter des repas ou jeûner dans le but de maigrir. Elle est également associée à l’abandon de la pratique d’activités physiques, en particulier chez les filles.

Selon plusieurs auteur.e.s, les jeunes qui suivent des régimes ou qui utilisent d’autres méthodes de contrôle du poids seraient plus susceptibles de développer un surpoids en vieillissant. L’insatisfaction corporelle serait également associée à l’anxiété, la dépression et une faible estime de soi.

Nous pouvons donc conclure que dans plusieurs cas, l’insatisfaction corporelle peut faire obstacle à l’adoption de saines habitudes de vie, et au bien-être.

L'acceptation : un mot qui fait peur

Dans notre société, le corps est perçu comme quelque chose qu'il faut contrôler et façonner pour correspondre à des standards de beauté hautement valorisés. Le fait de s'accepter tel que l'on est va à contre-courant de la norme!

Pourtant, une certaine dose d’acceptation de son corps est bien nécessaire. L’acceptation ne devrait pas être vue comme un laisser-aller, mais plutôt comme un levier. Il s’agit plutôt d’arrêter de se fier sur des modèles de beauté irréalistes en recourant à des méthodes draconiennes de contrôle de poids. S’accepter, c’est s’aimer soi-même ce qui mène vers une meilleure confiance en soi.

À l’inverse, si on se demandait ce qui arriverait si on ne s’acceptait pas? L’acceptation de soi fait référence à la valeur qu’on s’accorde à soi-même, à l’amour-propre. Vu l’importance accordée à l'apparence dans notre société, la perception que nous avons de notre corps compte pour beaucoup dans l’acceptation et l’estime de soi.

Et si, comme le croient plusieurs auteur.e.s et intervenant.e.s, l’acceptation de soi était un grand moteur de changement vers de saines habitudes de vie?

Pour ces femmes dont l’estime de soi est à zéro et la santé hypothéquée à cause du yoyo des régimes.

Pour ces jeunes filles qui déjà à 9 ans, se trouvent trop grosses et pour ces jeunes filles mal dans leur peau qui abandonnent la pratique d’activités physiques.

Pour ces garçons maigres ou obèses qui subissent de l’intimidation dans le vestiaire et pour ces hommes qui mettent leur santé à risque en ingurgitant toutes sortes de produits pour gonfler leur masse musculaire.

Et enfin, pour tous ceux et celles pour qui manger sainement et bouger ne sont plus synonymes de plaisir, mais plutôt une corvée qu’on s’impose dans l’unique but de façonner notre silhouette...

