Je sors je reste 20 novembre

Coup de cœur

LIVRE: Les crimes de Grindelwald

Pour ceux qui auraient envie de savourer encore l’univers d’Harry Potter, le livre du texte du film Les Animaux fantastiques: Les crimes de Grindelwald est maintenant sur les tablettes. Avec la fin de la saga Harry Potter, J.K. Rowling a décidé de faire des films dans le même univers que le jeune sorcier aux lunettes rondes, mais avec des protagonistes différents. Le texte du film est publié en même temps que la sortie du film, afin de permettre aux amateurs de voir les deux perspectives. Bonne lecture!

Sorti le 16 novembre

Je sors

Documentaire

Free Lunch Society

Ce documentaire aborde une question importante dans l’air du temps: le revenu de base inconditionnel. Ce concept vise à verser une somme d’argent à tous sans condition, donc sans obligation d’avoir un emploi. La projection se fera en présence du réalisateur, l’économiste Christian Tob, et des discussions pourront être engagées après le visionnement.

Ce soir à 19 h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Théâtre

Platonov amour haine et angles morts

Photo Julien Blais

Cette coproduction du Groupe de la Veillée et de La Fabrik présente le classique théâtral Platonov écrit par Anton Tchekhov, mais revisité avec une saveur plus contemporaine. Angela Konrad est derrière la mise en scène et l’adaptation de la pièce qui aborde les relations humaines et leurs côtés plus obscurs.

Ce soir à 20 h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Musique

Noubi Trio

Le trio composé de Noubi Ndiaye Carlo Birri et Vincent Duhaime-Perreault offre de la musique qui mélange les sonorités africaines au pop, reggae, funk et jazz. Le groupe présentera leur tout premier album, Couleur terre, ce soir. L’opus qui comprend 13 chansons est un appel vibrant à la paix et à la fin de la discrimination selon le sexe, la couleur les origines ou même la religion.

Ce soir à 20 h au Petit Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Musique

Marco Calliari

Le chanteur Marco Calliari, accompagné de deux musiciennes, présentera son plus récent album, One Night, ce soir aux gens de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce. L’homme reconnu pour son pouvoir de nous faire voyage en Italie par sa musique interprétera aussi quelques classiques de la chanson québécoise qu’il a traduits en italien.

Ce soir à 20 h au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, 6400 avenue Monkland

Théâtre

Souveraines

La comédienne Rose-Maïté Erkoreka a écrit cette pièce qui traite de la «royauté féminine». De Néfertiti à Hilary Clinton en passant par Marie-Antoinette, la production oscille entre fiction et réalité avec des projections d’archives vidéos et des le jeu sur scène de quelques comédiennes.

Ce soir à 19 h au Théâtre de Quat’Sous, 100 avenue des Pins Est

Je reste

Album

Kreusser d’Infusion Baroque

L’ensemble Infusion Baroque a choisi de faire découvrir (ou redécouvrir) au public six quintettes op. 10 de Georg Anton Kreusser avec cet album. Le compositeur allemand qui a étudié la musique à Amsterdam, aux Pays-Bas, puis à Bologne et à Paris, en France, décrit sa musique comme hétérogène. L’ensemble sera en concert le 5 décembre au Centre d’art de Montréal.

Sorti le 16 novembre

Livre

Patrick Bourgeois raconté par... de Patrick Delisle-Crevier

Le journaliste et auteur Patrick Delisle-Crevier propose un plongeon dans la vie du regretté chanteur des BB, Patrick Bourgeois par le biais de témoignages. Sa famille, Alain Lapointe, un ancien des BB et des amis, tels que Mitsou, Michel Louvain et Fred St-Gelais, racontent leurs souvenirs et des anecdotes sur l’homme qu’était Patrick Bourgeois.

Sorti le 14 novembre

Livre

La fois où j’ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant

Ceux qui adorent les chroniques radiophoniques de Rosalie Bonenfant ou encore ceux qui ne la connaissent pas encore pourront lire l’ensemble de ses interventions à Énergie et Rouge FM. Du mensonge à l’image de soi en passant par le pot et le couple, la jeune femme n’a pas peur de parler des tabous.

Sorti le 14 novembre