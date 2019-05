Jeux de société: les coups de coeur de l'équipe

Temps gris de novembre ou temps des Fêtes, toutes les raisons sont bonnes pour sortir les jeux de société.

À l’ère des écrans, Jean-François Baril est un grand partisan de cette activité qui crée des liens sociaux et familiaux. Les jeux de société sont amusants et permettent de développer plusieurs habiletés, dont l’écoute des autres, le respecter des règles, d’attendre son tour et de gérer ses émotions. Certains psychologues et pédopsychiatres s’en servent comme support thérapeutique pour aider les enfants lors des consultations.

Respecter l’âge indiqué sur la boîte

2 ans: jeux de loto ou de manipulation.

3 ans: jeux de cartes, de mémoire, de parcours, d’adresse, jeux coopératifs.

5 ans: jeux de stratégie.

Nos coups de cœur

Jean-François: Les Colons de Catane.

Gino: Blocus.

Mathieu: Clue ou Scattergories.

Sabrina: Gangster.

Georges: Le Tricheur, Docte-Rat ou tous les jeux de questions et de connaissances.

Daniel: Scrabble et Battleship.