Les Devils en arrachent

NEWARK | Absent lors des quatre derniers matchs en raison d’une blessure à un pouce, Nico Hischier renouera avec l’action mercredi soir, lors de la visite du Canadien.

Le retour du Suisse devrait faire grand bien aux Devils, dont le niveau de jeu n’est pas tout à fait à point depuis le début de la saison. La troupe de John Hynes occupe le dernier rang de l’Association de l’Est – ex-œquo avec les Penguins – avec un dossier de 8-9-1.

« C’est difficile d’être assis sur la passerelle et de voir son équipe connaître des ennuis. Tu ne veux pas être là, tu veux aider tes coéquipiers à gagner », a dit l’athlète de 19 ans au terme de l’entraînement tenu mardi.

Le tout premier choix du repêchage de 2017 aura tout le loisir d’aider sa formation. En plus de retrouver sa place au centre de Taylor Hall et de Kyle Palmieri, Hischier patrouillait au sein de la première unité de l’attaque massive.

« C’est un gros morceau, il est notre premier joueur de centre. Il représente également notre avenir. Qui sait ? Après quelques matchs loin de l’action, il sera peut-être encore plus énergique », a lancé Hall.

Toutefois, Hynes a tenu à rappeler que la présence de Hischier ne réglera pas à elle seule les ennuis que rencontrent les Devils en supériorité numérique. Au cours des sept derniers matchs, l’attaque massive des Devils a été blanchie en 15 occasions.

Pourtant, elle avait produit au moins un but dans neuf des 10 premières sorties de l’équipe (12 en 43, 27,9 %).

« L’unité au complet doit se montrer plus solide. Particulièrement lors des mises en jeu, lors des entrées de zone et dans nos prises de décisions, de façon à ce que l’on puisse s’installer et devenir une menace », a décrit l’entraîneur-chef des Devils.

Hall se cherche

Si les Devils souhaitent remporter des matchs de façon plus régulière, Hall devra lui-même se montrer plus énergique. Le dernier récipiendaire du trophée Hart, remis au joueur le plus utile de la LNH, a récolté quatre points au cours des six derniers matchs. Le problème, c’est qu’ils ont tous été inscrits au cours de la même soirée.

« Je ne joue pas mon meilleur hockey, a-t-il admis. Je vois que d’autres joueurs ont déjà trouvé une façon de rehausser leur niveau de jeu depuis le début de la saison.

« Peut-être devrais-je me montrer plus égoïste, me créer des occasions de marquer ? S’il y a un point sur lequel je devrais mettre l’emphase au cours des prochains matchs, c’est peut-être celui-là », a-t-il ajouté.

Depuis le début de la campagne, Hall n’a fait bouger les cordages qu’à cinq occasions. À ce rythme, il atteindra à peine le plateau des 20 buts. Ce serait à peine la moitié de sa production de 39 buts de l’an dernier.

Hynes n’a pas déterminé qui, de Keith Kinkaid ou de Corey Schneider, affrontera le Canadien.