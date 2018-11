Les jambes lourdes

Une grosse commande attendait le Canadien, lundi soir. L’équipe était rentrée de Vancouver la veille. Elle a livré une belle bataille aux Capitals de Washington, mais elle a fini par manquer de jambes.

« On était fatigués à la fin, a corroboré Claude Julien après la défaite des siens en prolongation.

« On a joué avec trois trios en troisième période parce que notre quatrième avait connu une soirée difficile jusque-là. »

Le Tricolore était d’autant plus fourbu qu’il a passé le plus clair de la soirée à jouer avec cinq défenseurs. Atteint deux fois au visage par la rondelle en première période, Noah Jullsen n’a fait que six présences sur la glace pour un temps de jeu de 3 min 12 s. On en saura plus long sur sa condition aujourd’hui.

« Carey Price a tout fait pour nous garder dans le match », a continué Julien.

« Il a peut-être accordé cinq buts, mais on accepte le point volontiers. Les pénalités ont été coûteuses lors du but égalisateur. »

Pénalités coûteuses

Phillip Danault a écopé d’une pénalité avec 50 secondes à faire en deuxième période avant que Jordie Benn ne le rejoigne au cachot durant la première minute du troisième engagement. C’est pendant cette double supériorité numérique qu’Alex Ovechkin a inscrit son deuxième but de la soirée pour créer l’égalité.

Avec deux secondes à faire en troisième, Price a privé Ovechkin d’un tour du chapeau avec un arrêt sensationnel qui a soulevé la foule. Étonné lui-même, le capitaine étoile des Capitals a félicité le gardien du Canadien en le frappant à la poitrine.

La scène a échappé à Julien, mais l’entraîneur du Tricolore avait remarqué autre chose.

« J’ai vu un de nos joueurs se faire enlever la rondelle sur la séquence qui a mené à cet arrêt », a-t-il dit.

Benn était le joueur en question. Tom Wilson est celui qui lui a dérobé le disque. Il semble que ce ne soit pas dans les habitudes d’Ovechkin de congratuler un gardien qui vient de le priver de ce qui semblait un but certain. Il a fait exception cette fois-ci.

« C’était tout un arrêt de sa part ! » a commenté Ovechkin.

« C’est un gardien doté d’une grande force mentale. Peu importe qu’il accorde un, deux ou trois buts, il revient toujours plus fort. »