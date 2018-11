Les tricolores

Qui a pensé à ça ? Qui fut le premier à décider qu’au feu rouge on arrêtait, qu’au vert on avançait et que le jaune était un avertissement de transition ? C’est William Potts, un policier de Detroit qui en avait assez, au centre des grands boulevards, de diriger, comme d’autres flics, la circulation automobile qui à l’époque était mêlée aux voitures tirées par des chevaux, aux tramways et autobus de plus en plus nombreux.

Et, bien sûr, les piétons, dont plusieurs ont mis du temps à réaliser qu’un véhicule à moteur arrive beaucoup plus vite.

Au début, en 1920, il y avait un feu rouge et un feu vert, et lorsqu’ils étaient allumés les deux en même temps, cela signifiait qu’on était en train de passer du vert au rouge. C’était compliqué et Potts a rappliqué en rajoutant un feu jaune, le signe avertisseur plus bref qui prévient du passage au rouge.

À FOND MON LÉON

À peu près à la même époque, à Marseille, un formidable inventeur, Léon Foenguinos a tenté dans sa ville de relier tous les feux de circulation, inventés deux ans plus tôt à Detroit, à l’unique centrale de police.

Une seule personne aurait contrôlé toutes les intersections de Marseille. Mais c’est devenu impossible alors que le nombre de feux augmentait sans cesse.

Il avait aussi tenté d’inclure un signal sonore afin de guider les piétons, mais les gens habitant près des coins de rue ne pouvaient plus dormir.

Ce Foenquinos d’origine grecque était un visionnaire extraordinaire inventant notamment les loteries, le char amphibie, et il était un farouche promoteur des lois protégeant la femme du joug de l’homme. Il tirait dans tous les sens.

MARDISMES

Trois jours sans la SAQ, c’est là que tu réalises qu’un souper avec des amis, ça peut être long en ta...

Il n’est plus chef, mais le PQ est toujours en Lisée.

Vous trouverez le matériel pour vous geler la bette dans le document 6 joints.

Vous pensez que ça va mal ? Attendez que la musique de Noël arrive.

Bravo aux policiers de Montréal pour les deux jours sans collision.

À DEMAIN

On n’a pas eu d’été indien. Est-ce qu’on sera remboursé ?