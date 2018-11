Murale de Leonard Cohen: un projet d’éclairage permanent

La murale en hommage au musicien Leonard Cohen sur la rue Crescent au centre-ville pourrait être éclairée de façon permanente.

L’arrondissement de Ville-Marie versera près de 60 000 $ à l’organisme MU pour réaliser ce projet, selon les documents du conseil d’arrondissement de mercredi. Tourisme Montréal a aussi versé 40 000 $, et un protocole d’entente a été signé avec le propriétaire de l’immeuble.

La murale Tower of Songs, produite en 2017 par MU et créée par El Mac et Gene Pendon, est «rapidement devenue une icône de Montréal à l'international», indique l’arrondissement, qui prévoit que l’équipement d’éclairage sera installé avant le 1er juin 2019.

Une étude de faisabilité, financée par Ville-Marie, a déjà été menée avec des tests d’éclairage sur la murale avec trois projecteurs généraux et un projecteur d’accentuation sur la main de l’artiste d’origine montréalaise.