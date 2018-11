Penguins : Jacques Martin n’est pas inquiet

Le premier quart de la saison 2018-2019 est sur le point d’être chose du passé pour les équipes de la Ligue nationale (LNH) et l'une d’entre elles, les Penguins de Pittsburgh, est en territoire inconnu, c’est-à-dire au dernier rang de l’Association de l’Est.

En effet, la bande de Sidney Crosby, qui a remporté trois fois la coupe Stanley depuis 2009, dont deux fois consécutivement en 2016 et 2017, affiche un dossier de 7-8-4 après ses 19 premières parties de l’actuelle campagne.

Cependant, pour l’instructeur-adjoint Jacques Martin, l’heure n’est pas à la panique.

«Ça fait longtemps que je suis dans la LNH, a souligné Martin, mardi matin, lors de l’émission "Les Partants" sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Je me rappelle lorsque j’étais à Ottawa, lors de ma deuxième année, je pense qu’on avait gagné une partie au mois de novembre.»

«Après un voyage à St. Louis, Pierre Gauthier, qui était le directeur général, voulait rencontrer les entraîneurs et je pensais que c’était peut-être le coup de hache qui était pour être annoncé. [...] Il avait dit qu’il ne changerait rien et qu’il ne ferait aucun échange. Il fallait trouver les solutions à l’interne. [...] Ç’a été une bonne leçon.»

Des améliorations à effectuer

Toutefois, Martin croit sincèrement que la formation de la Pennsylvanie possède les outils nécessaires pour se sortir de ce marasme.

«On aime notre équipe, a-t-il continué. On aimait notre équipe quand on a fini le camp d’entraînement. Je crois qu’on a une équipe qui peut aspirer à une autre coupe Stanley.»

«Il y a quelques éléments qu’il faut améliorer. La solution est à l’intérieur de la chambre. On a assez de talent pour renverser [la situation]. Je pense que dans les dernières parties, c’est encourageant. Nous n’avons pas gagné, mais on a quand même eu plus de chances de marquer que l’adversaire. On se retrouve.»

Et s’il y a une lueur d’espoir pour les Penguins, elle réside en partie dans le retour du capitaine Crosby, qui est sur la touche depuis une semaine.

«On reconnaît ce qui ne fonctionne pas en ce moment, a confié Martin. On est proche de [s’en] sortir. On devrait voir Crosby de retour, on espère demain soir [mercredi]. On a certains éléments qui nous démontrent de bonnes choses lors des dernières parties.»