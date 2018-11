Périmètre de sécurité près de deux écoles primaires de Laval

Une opération policière pour un homme barricadé a entraîné plusieurs évacuations et a perturbé le retour à la maison de plusieurs enfants, mardi, dans le secteur de Fabreville, à Laval.

Vers midi, la police a reçu un appel mentionnant qu'un homme dépressif et possiblement armé se serait barricadé chez lui. Par mesure de précaution, la police a érigé un vaste périmètre de sécurité et a procédé à l'évacuation de plusieurs résidences.

Le groupe tactique d'intervention et deux postes de commandement ont été déployés par la police de Laval. Celle-ci s'affairait toujours à convaincre l'homme de quitter sa résidence en milieu de soirée.

En raison de cette opération policière, la circulation a été restreinte dans un quadrilatère formé par les intersections des rues Gilles et Colomban, Clément et Catherine, Gilles et Camille et Chantal et Constantin.

Les personnes évacuées dans le voisinage immédiat de la maison où est barricadée le suspect ont été prises en charge par les autorités.

Ce déploiement policier a aussi perturbé le retour à la maison de certains élèves fréquentant les écoles primaires Le-Petit-Prince et Marc-Aurèle-Fortin. La Commission scolaire de Laval a indiqué que ceux domiciliés dans le quadrilatère visé par l'opération ont été gardés à l'école. Leurs parents ont été contactés pour qu'ils viennent les chercher.