Pfizer supprime 40 postes à son siège social de Kirkland

Le géant pharmaceutique américain Pfizer, fabricant du Viagra, met à pied près d’une quarantaine d’employés à son siège social canadien de Kirkland, a appris Le Journal.

« Je vous dis avec certitude que ça sera moins de 40 départs parce qu’il y aura des gens qui pourront se replacer au sein de l’entreprise », a confirmé le directeur aux affaires de Pfizer Canada Vincent Lamoureux au Journal.

Ces suppressions de postes toucheront surtout les employés de bureau de son siège social canadien de Kirkland, dans l’Ouest-de-l'Île.

Pour l’instant, l’usine de Saint-Laurent est épargnée par cette vague.

Plus de croissance

La pharmaceutique espère ainsi favoriser sa croissance avec une « structure plus simple et plus efficace », explique son porte-parole.

Rappelons que le fabricant du Viagra est valorisé à plus de 338 milliards $ à la Bourse de New York.

- D’autres détails suivront