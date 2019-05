Agnès Delaveau, directrice des projets spéciaux chez Protégez-vous était de passage ce matin sur le plateau pour discuter de l’édition 2019 du guide Jouets, juste à temps pour le temps des fêtes!

Cette année le guide est offert gratuitement, en ligne. Il propose plus de 300 jeux et jouets pour les enfants de 0 à 12 ans. Nouveauté cette année: les jeux de sciences et technologie ont été testés!