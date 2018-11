Quand le sexe est de trop

Mis à part bouder pour le monsieur ou se sacrifier pour sa femme, que peut-il y avoir de plus à faire quand Madame n’a plus envie de sexe rendue à 65 ans? Tu leur demande de se parler pour voir les avenues possibles, mais entre toi et moi, il ne reste pas grand chose de plus que l’infidélité pour palier l’absence dans le cas du monsieur, ou encore qu’il se laisse mener par sa femme au lieu de se laisser mener par sa queue?

Ginette

Vous n’avez jamais entendu perler de thérapie pour se donner les moyens de faire revivre une sexualité déclinante? Quand il y a encore de l’amour dans un couple, les espoirs sont permis.