[VIDÉO] Une salle d'urgence pour traiter les dépendances

MONTRÉAL – L'organisme Urgence Dépendance de Montréal offre un service distinct des hôpitaux classiques, alors qu'il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de soutenir les personnes atteintes de dépendances de toutes sortes.

La ressource située sur la rue Prince-Arthur à Montréal aide les personnes de tous les âges qui peuvent y séjourner de 24 à 48 heures, avant d’être référé à des ressources d’aide externe.

Les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance en tous genres peuvent se rendre en tout temps dans la clinique pour obtenir de l'aide. C'est notamment ce qu'a fait un homme qui consommait jusqu'à 48 bières par jour.

«C’est très dur sur le système, sur le corps. J’ai une pancréatite, une hépatite alcoolique qu’on appelle», a raconté le patient d’un âge avancé à TVA Nouvelles.

Un autre utilisateur du service a expliqué que l’isolement contribuait à alimenter sa dépendance à l’alcool.

«On se ramasse tout seul. Alors, ce qu’on fait, on boit plus. On s’isole plus. On se dit que personne ne veut rien savoir de nous autres», a relaté François Ménard, qui traine son problème d’alcool depuis au moins 18 ans.

«Ça m’a aussi créé des problèmes avec la justice. Je me suis ramassé en prison à cause de la boisson. Je faisais des choses quand j’étais en état d’ébriété», a-t-il ajouté.

La chef de service d’Urgence dépendance invite les gens qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance à se rendre à cet endroit au lieu de visiter les urgences des hôpitaux.

«Les gens qui présentent un problème de consommation seront beaucoup mieux desservis ici s’ils vivent une crise psychosociale. Urgence dépendance, c’est une urgence d’intervention brève pour gérer l’intoxication. Donc, toute personne en crise, qui a besoin d’un arrêt de consommation, de prévenir la rechute, on les accueille, on leur offre des services infirmiers et psychosociaux», a expliqué Mélany Rivard à TVA Nouvelles.

Urgence dépendance a accueilli 1800 personnes au cours de l’année 2017.

Une équipe d’infirmières et d’intervenants évalue la condition du malade et le soutient pendant le séjour qui dure entre 24 à 48 heures. Le patient est ensuite référé à un programme externe (désintoxication, suivi externe, réadaptation interne, etc.).

On peut contacter Urgence dépendance par téléphone au 514 288-1515. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet https://dependancemontreal.ca/programmes-et-services/adultes/urgence