Sico et la belle intervention de François Legault

Sico vendue et les (autres) belles promesses : des mirages

Sico, une autre belle entreprise québécoise cotée à la Bourse, œuvrant dans la fabrication de peinture a été créée en 1937 par les frères Arthur et Irénée Sicard. Malheureusement, elle a été vendue en 2006 à la multinationale hollandaise Akzo Nobel puis à l’américaine PPG en 2013 pour 284 millions $ : « Les “sicologues” changent d’employeur » (Le Journal de Montréal, 6 avril 2006).

Comme c’est toujours le cas dans de pareilles ventes de nos fleurons à des étrangers, l’acheteur, de pair avec nos politiciens embrigadés, nous servent toujours les mêmes inepties : c’est bon pour le Québec, car dorénavant Sico pourra miser sur l’expertise, les ressources financières et le vaste marché dont jouit l’acheteur. Et ne vous inquiétez surtout pas, le gouvernement a obtenu des garanties blindées quant au maintien du siège social et des emplois au Québec, comme ce fut le cas récemment avec, entre autres, IAF Biochem Pharma, Cambior, Provigo, Alcan, Rona et, bien évidemment, Sico. Dans le cas de Sico, je cite les propos de son président d’alors tel que rapportés dans l’article du Journal de Montréal du 6 avril 2006 : « L’acheteur, Akzo Nobel, assurera la pérennité de Sico puisque la marque sera conservée, le siège social demeurera à Québec et la direction actuelle devrait être maintenue. Il n’y aura pas de pertes parmi les 1100 emplois actuels ni de fermeture parmi les cinq usines de Sico à la suite du changement de contrôle ». Et dans La Presse, le boss Pierre Dufresne en avait même rajouté une couche : « L’offre est intéressante pour les actionnaires, mais aussi pour les employés (qui conserveront leur emploi) et qui auront accès à une expertise de calibre mondial. Nous croyons que ce sera positif pour nos clients (québécois) qui bénéficieront d’une gamme plus large de produits ». La vie en rose quoi, tellement qu’à les écouter parler, on aurait avantage au Québec à vendre à des étrangers Québécor et Vidéotron, Desjardins et la Banque Nationale, Métro et Jean Coutu, etc.

La dépossession tranquille

Voilà donc pourquoi les libéraux de Charest et de Couillard avaient applaudi les ventes d’Alcan, de St-Hubert, de Pharmaprix et de Rona. Dans le cas de Rona, vendue en 2016 à l’américaine Lowe’s, la flamboyante ministre libérale de l’Économie, Dominique Anglade, avait largué cette perle d’ignorance : « Vente de Rona. Une transaction bénéfique pour le Québec, selon la ministre Anglade » (TVA Nouvelles, 3 février 2016). Ça se peut pas! Il faut bien le lire pour le croire. C’est encore madame Anglade qui avait clamé du haut de son piédestal que : « Avions C Series de Bombardier. La vente à Airbus était inévitable dit la ministre Anglade » (Le Journal de Montréal, 30 janvier 2018). C’est pas une vente, c’est un don qu’on a fait à la transnationale européenne Airbus, mais pas avant que le PLQ injecte dans la C Series de la cancre Bombardier des milliards de dollars en fonds publics. Pourtant, l’histoire était connue d’avance, il ne fallait pas être devin pour la voir venir : « Lowe’s ferme 25 magasins rachetés à Rona en 2016 » (Radio-Canada, 5 novembre 2018). Dominique Anglade nous l’avait bien dit que la vente serait bénéfique pour le Québec!

Les belles promesses s’envolent

« Sico cesse ses activités au Québec. L’usine de Beauport et l’entrepôt de Longueuil vont mettre la clé dans la porte » (Le Journal de Montréal, 14 novembre 2018). Les nouveaux propriétaires américains déménagent le tout en Ontario. Quant au siège social, ça fait longtemps qu’il a déguerpi pour des cieux meilleurs.

La réaction spontanée de François Legault

Les libéraux de Charest et de Couillard ne nous ont jamais habitués à ça. Prenons le cas d’Alcan, qui n’a cessé depuis la vente de Rio Tinto à se dégraisser au Québec comme cette autre fois en 2016 : « Rio Tinto va licencier 280 cadres (additionnels) au Québec » (Le Devoir, 18 février 2016). Réaction de l’éminent bonze et ex-ministre libéral des Finances, le banquier Carlos Leitao : « Ce n’est pas une catastrophe dit le ministre Carlos Leitao ». Quant à la réaction de son chef : « Couillard se veut rassurant sur Rio Tinto » (Le Journal de Montréal, 27 septembre 2016). Couillard se veut rassurant, même si le siège social d’Alcan que l’on avait juré de conserver intact à Montréal n’est plus aujourd’hui qu’un « back-store » : « Siège social montréalais. Rio Tinto Alcan veut de nouveaux locaux plus petits » (La Presse, 23 avril 2011). Et puis, en 2011, Alcan met sauvagement en lock-out ses employés afin de les donner en sous-traitance. Et quelle a été la réaction « intempestive » de l’ex-ministre libéral des Ressources naturelles, le banquier, un autre, Clément Gignac : « Conflit de travail à Rio Tinto Alcan. Gignac prend parti pour l’employeur. Le ministre fait l’éloge de la sous-traitance, au centre des demandes patronales » (Le Devoir, 2 mars 2012). La sous-traitance, ça profite à qui selon vous?

Alors vraiment rafraichissant, ce qui rehausse en nous l’espoir d’avoir un gouvernement plus à l’écoute de la population que le patronat et les nantis, d’observer la réaction de François Legault face à l’affront des dirigeants américains de Sico fait aux travailleurs et aux Québécois. « Fermeture : François Legault suggère aux Québécois de boycotter Sico » (Le Journal de Montréal, 16 novembre 2018) alors que les 5000 flushés chez Bombardier et ceux passés à la trappe chez Sico ont eu droit à un simple communiqué (pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple) au beau milieu du mois de novembre. Joyeux Noël et bonne année quand même! Afin de concocter les repas des fêtes, ces travailleurs pourront aller voir Philippe Couillard qui va leur élaborer un menu beau, bon et pas cher à 75 piastres par semaine!

Bizarre, Legault est furieux contre la décision de Sico de quitter le Québec alors que dans pareils cas, les libéraux étaient sereins et moralistes. Monsieur Legault a eu entièrement raison d’obliger la Caisse de dépôt et Investissement Québec de prendre des participations dans nos entreprises québécoises, ce qui se fait partout ailleurs, et de les conserver. Pas faire comme ils l’ont fait dans le cas de Rona, à la demande du gouvernement libéral, et de vendre leurs actions de contrôle effectif qu’ils détenaient à l’américaine Lowe’s. Vraiment pathétique et absence totale de sens civique et patriotique.

Le lien Sico-Rona

Rona, du temps qu’elle était sous contrôle québécois, était la principale cliente de Sico. Voilà l’importance de conserver au Québec la propriété de gros détaillants comme ce fut hélas le cas aussi pour Provigo, vendue à Loblaws. Ces détaillants ont un énorme pouvoir d’achat et comme ils sont installés au Québec, ils peuvent ainsi favoriser les manufactures et les agriculteurs d’ici, encore plus si l’État québécois est un actionnaire significatif. C’est beau de nous dire d’acheter local et québécois, mais il faut pouvoir trouver des produits sur les tablettes de Rona et de Provigo, ce qui n’est plus souvent le cas. Il en était de même avec les Rôtisseries St-Hubert, qui pouvaient plus facilement encourager les agriculteurs et les producteurs alimentaires du temps qu’il était québécois. Il me semble que ce n’est pas compliqué à comprendre et à faire, surtout quand les autres pays le font. Il faut juste ne pas avoir un gouvernement vendu.