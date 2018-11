Tomas Plekanec jouera au moins deux matchs à Kladno

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec trouve le temps long et il a hâte de renouer avec l’action, surtout qu’il a maintenant confirmé sa participation aux matchs de la formation tchèque de Kladno prévus les 1er et 2 décembre.

Le joueur de 36 ans, qui a vu son contrat avec le Tricolore résilié plus tôt ce mois-ci, s’était d’ailleurs présenté à des entraînements des Knights de Kladno à compter de la mi-novembre; ce club est la propriété de son compatriote Jaromir Jagr. Aussi, il décidera de son avenir une fois qu’il aura pris part à ces deux parties.

«Je suis heureux que les gens ici ne m’aient pas oublié, a-t-il notamment déclaré sur le site de l’équipe de deuxième division tchèque. Il est encore trop tôt pour prédire quoi que ce soit. [...] Je ne souhaite pas planifier à long terme, car je veux m’assurer d’être en santé. J’ai un plan en tête et si ça fonctionne, je serai des plus heureux. [...] Pour l’instant, je dois tout lâcher pour une semaine, car je ne peux pas jouer [à cause d’une blessure au dos].»

«Par contre, c’est de mieux en mieux chaque jour et ça correspond au temps de guérison qu’on m’avait précisé à Montréal, a-t-il poursuivi, tout en admettant son désir d’évoluer éventuellement au sein de l’Extraliga, la principale ligue de son pays. Si ça prend encore 10 jours, ce sera parfait.»

Plekanec a totalisé 233 buts et 375 mentions d’aide pour 608 points en 1001 rencontres de la Ligue nationale. À Kladno, il a disputé 32 joutes en 2012-2013, lorsque les activités du circuit Bettman étaient perturbées par un conflit de travail.