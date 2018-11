Une vingtaine d’aînés ont neuf jours pour déménager

COOKSHIRE-EATON – Les 23 aînés de la Résidence Sawyerville, à Cookshire-Eaton, ont neuf jours pour se trouver un nouveau toit. Ils ont appris lundi après-midi que l’endroit où ils habitent devra fermer ses portes.

La Résidence Sawyerville, un établissement privé, a vu son permis être révoqué par la direction de la santé qui prétend que la santé et la sécurité des aînés y sont compromises.

Or, les résidents, dont certains souffrent de problème de santé mentale et d’autres de troubles cognitifs, s’estiment bien traités et se demandent pourquoi ils sont forcés de déménager.

Certains étaient en pleurs lors du passage de TVA Nouvelles, mardi avant-midi.

«C’est dix ans de ma vie qui s’écroulent d’un coup. Ça fait dix ans que je suis propriétaire de la résidence, puis ça fait dix ans que j’y consacre beaucoup, beaucoup d’heures par semaine», a affirmé Alain Parenteau.