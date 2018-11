Vert & Or: l’arrivée de Chapdelaine s’est faite dans les règles de l’art

« Ce sont deux scénarios complètement différents, a affirmé l’entraîneur-chef du Vert & Or. Il n’y a eu aucun contact et aucun maraudage. Mes patrons ont contacté Bishop’s pour leur signifier notre intérêt et leur demander la permission de parler à Justin. Si Bishop’s avait dit non, le dossier aurait arrêté là. Tout a été fait dans le respect. Justin n’a pas postulé et on ne l’a pas approché. Je remercie Bishop’s et leur entraîneur-chef, Chérif Nicolas. »