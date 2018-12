[Vidéo] Cette invention créée à Mistassini prévient le pire pour ses employés

En collaboration avec

Environ toutes les 6 minutes, au Québec, un accident de travail fait une victime. En somme, cela représente 236 travailleurs par jour qui se blessent en pratiquant leur emploi.

Heureusement, en misant sur la créativité des employés et en établissant un dialogue entre tous les intervenants de l’entreprise, il est possible d’y contenir les risques et même d’y éliminer les dangers.

De nombreuses entreprises mettent donc en place des inventions qui favorisent la santé et la sécurité des employés. C’est notamment le cas de Produits Forestiers Résolu, lauréate d’un Grand Prix santé et sécurité du travail pour sa barrure de porte de garage.

Crédits vidéo:

Modelage et animation 3D: Jean-Hugues Levasseur

Effets sonores: Charles-André Leroux

Animation graphique: Felipe Bello

Montage: Lucie Casez

Réalisation: Benjamin Bourque





Nous pouvons tous jouer un rôle dans la sécurité au travail. Pour cela, parlons de santé et de sécurité au travail. Il s’agit là de la première chose à faire pour réduire les risques et prévenir les accidents.

Employeurs et employés, parlons des dangers pour les éliminer.