Les 15 meilleurs deals beauté du Vendredi fou

Les rabais du Vendredi fou arrivent le 23 novembre, c'est donc le moment rêvé de faire son magasinage des Fêtes ou de se gâter!

Voici donc les meilleurs rabais beauté à ne pas manquer ce week-end.

1. Foreo sur Amazon

Profitez d’un rabais de 30 % sur les produits Foreo sur le site d’Amazon. La brosse pour le visage Foreo va non seulement nettoyer en profondeur, mais ses poils en silicone sont antibactériens et parfaits pour tous les types de peaux, même les plus sensibles. Vous pouvez l’utiliser avec vos produits favoris et votre peau sera plus lumineuse et plus lisse.

www.amazon.ca

2. Kiehl’s

À partir du mercredi 21 novembre à midi, Kiehl’s offre 15 % de rabais sur tous les achats et 20 % sur les paniers de 150 $ et plus.

www.kiehls.ca

3. Biotherm

Biotherm offre 20 % sur tous les achats et un cadeau d’une valeur de 85 $ avec les paniers de 115 $ et plus en utilisant le code BLACKFRIDAY.

www.biotherm.ca

4. Burt’s Bees sur Amazon

Profitez de 20 % de rabais sur les produits Burt’s Bees. La marque comprend du maquillage, mais aussi des soins de la peau et les ingrédients utilisés sont naturels. C’est l’occasion parfaite pour faire le plein de baumes à lèvres, d'un mascara et de poudre matifiante! En plus, la marque ne teste pas sur les animaux. On adore!

www.amazon.ca

5. Kérastase

Plus on achète, plus c’est payant! Kérastase donnera 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus, 25 $ sur un panier de 150 $ et 50 $ sur 200 $ d’achats. Code promo: VIP18.

www.kerastase.ca

6. Vichy

Sur le site de Vichy, vous aurez 25 % sur tous vos achats. La livraison sera gratuite sur tous les paniers de 60 $ et plus et en bonus, vous aurez un cadeau de 12 échantillons sur les achats de 75 $ et plus avec le code BLACKFRIDAY. Sautez sur leurs masques pour le visage, ils sont excellents!

www.vichy.ca

7. IT Cosmetics

Du 19 au 25 novembre, il y aura 15 % sur tout le site et vous recevrez un cadeau de six formats voyage gratuits (valeur de 75 $) quand vous dépensez plus de 70 $ et une magnifique pochette beauté lorsque vous achetez plus de 90 $. Le code est: FRIDAY18.

www.itcosmetics.ca

8. Sephora Collection

Sephora offrira plusieurs coffrets en rabais pour le Vendredi fou. Par exemple, une papillote de soins de la peau surprise à 13 $ au lieu de 24 $ et un coffret de faux cils à 15 $ au lieu de 25 $.

www.sephora.ca

9. Zorah Biocosmétiques

Chez Zorah, ça paye de dépenser aussi. Vous aurez 15% de réduction sur tous les achats, puis 20% sur les paniers entre 100$ et 125$, 25% sur les paniers entre 125$ et 250$, puis 30% sur les paniers de 250$ et plus.

www.zorahbiocosmetiques.com

10. Bite Beauty

Du 22 au 24 novembre, vous aurez droit à un ensemble cadeau de cinq produits avec n’importe quel achat de 35 $ et plus en indiquant le code FRIDAY5. En plus du cadeau, vous aurez 20 % de rabais sur tous vos achats. On va sauter sur l’occasion pour se procurer leur masque pour les lèvres!

www.bitebeauty.com

11. The Body Shop

Du 21 au 26 novembre, The Body Shop offre une pochette remplie de sept produits (valeur de 45 $) avec tous les achats et 40 % de rabais en plus. Vous trouverez aussi des beurres pour le corps et exfoliants à 10 $ et des gels de douche à 5 $. Il faut en profiter!

www.thebodyshop.com

12. NYX

Tout le week-end du Vendredi fou, il y aura des rabais de 30 % sur tous les produits NYX. Si vous nous cherchez, on va être sur leur site en train d’ajouter toutes les teintes de leurs rouges à lèvres liquides!

www.nyxcosmetics.ca

13. La Roche-Posay

La Roche-Posay offre non seulement 20 % de rabais et la livraison gratuite sur tous les achats de 50 $ et plus, mais aussi un cadeau de 16 produits sur les achats de 60 $ et plus en utilisant le code VENDREDI.

www.laroche-posay.ca

14. Urban Decay

Urban Decay nous gâte! La palette Petite Heat sera à 50 % jusqu'au 26 novembre, ainsi que certains rouges à lèvres Vice et le mascara Troublemaker. En plus de ça, il y a un 20 % de rabais sur tous les achats jusqu'au premier Décembre!

www.urbandecay.ca

15. Phyto

Cette gamme de produits pour les cheveux offre 25 % de rabais en ligne sur tous les achats et la livraison est gratuite pour les paniers de 75 $ et plus.

www.phyto-canada.ca

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!