TRÉPANIER, Jean-Yves



De Repentigny, le 18 novembre, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Trépanier, époux depuis 68 ans de madame Yolande Thiffault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Yvon Gauthier) et Céline (Jean-Robert Couture), ses petits-enfants Émilie (Olivier), Félix-Antoine (Karine) et Laurence (Étienne), ses arrière-petits-enfants Zahia, Rhodri, Marine et Edouard, son frère Viateur ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.Exposé le samedi 24 novembre de 13h à 16h, suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe funéraire