OUIMET, née BRISEBOIS, Aline



À Montréal, le mercredi 14 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 85 ans, Aline Brisebois, épouse de feu René Ouimet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (André), Line (Michel), Manon et Alain, ses petits-enfants Philippe (Angie), Fannie (Jean-François), ses arrière-petits-enfants Eliam, Noah, Emerick, Léanna et Lauralie, ses deux soeurs Cécile (Pierrette) et Madeleine.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 25 novembre 2018 de 10h à 17h.Des dons, en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.