12 objets «WOW» à s’offrir au rabais durant le Vendredi fou

Le Vendredi fou est une excuse parfaite pour s’offrir quelques folies. Certains objets de luxe sont alors en vente à prix doux et c’est l’occasion de passer en mode fancy sans se ruiner.

Comme les boutiques sont nombreuses à offrir des soldes, l’équipe de Silo 57 vous a déniché quelques deals qui valent vraiment la peine.

Voici donc 12 objets «WOW» à s’offrir durant le Vendredi fou.

1. Un casque Bluetooth

Les amateurs de musique se doivent de posséder ce casque audio qui diffuse un son d’une pureté inégalée. En plus d’être joli et efficace, ce casque est vendu au rabais sur le site d’Amazon durant le Vendredi fou. Une occasion en or de s’offrir un petit luxe ou de faire un cadeau qui rendra certainement l'un de vos proches heureux!

2. Une tasse «Harry Potter» de Fleur Maison

Fleur Maison

La petite entreprise montréalaise Fleur Maison annoncera un calendrier de rabais qui débutera vendredi. Espérons que les tasses «Harry Potter» seront en solde!

3. Un Vitamix

Le Vendredi fou est certainement l’excuse que vous attendiez pour vous procurer un fabuleux Vitamix. Cet appareil est habituellement plutôt cher, mais vous pourrez vous le procurer vendredi à prix (plus) doux. Vos smoothies, vos soupes et vos purées n’auront jamais été aussi savoureux qu’après avoir été «blendés» dans un Vitamix. Ce n’est pas pour rien que Marilou, de Trois fois par jour, ne jure que par son Vitamix!

4. Une plante de chez Plantzy

Plantzy

L’entreprise de chez nous Plantzy organise une vente de plantes, pots et accessoires pour le jardin. Tout sera à 15 % de rabais et, pour tout achat de 65 $ et plus, vous recevrez une petite plante tropicale!

5. Un coffret de 6 mini-chandelles de KALY + EDDY

KATY + EDDY

Pour mettre un peu de magie dans votre logement, procurez-vous des chandelles qui sentent le bonheur de l'entreprise montréalaise KALY + EDDY. Le coffret de six mini-chandelles peut aussi se séparer en six mini-cadeaux à glisser dans un bas de Noël. On dit ça comme ça.

6. Un Smarthalo

Adeptes de la bicyclette, vous avez absolument besoin de ce petit gadget (fait à Montréal). Le Smarthalo est à la fois un petit GPS, une lumière de nuit, une alarme de protection (contre le vol ou les bris) et un gadget de remise en forme. Il vous informe également des appels et messages textes que vous avez reçus durant votre trajet. Le rêve! Vous pourrez vous le procurer à 25 % de rabais vendredi. Ne ratez pas ça!

7. Un tableau de The Letter Board Co.

The Letter Board Co.

Tous les instagrammeurs de ce monde possèdent un tableau de lettres à mettre dans leur décor. Voilà votre chance de vous en procurer un au rabais, puisqu'ils sont en solde durant le Vendredi fou!

8. Un entraînement au magnifique gym Mansfield

S’entraîner peut être un peu ennuyant, mais pas au magnifique gym Mansfield du centre-ville. Ce gym se trouve dans une ancienne église et le décor est tout simplement magnifique. Des rabais allant jusqu’à 85 % pour l’abonnement annuel sont d’ailleurs offerts durant le Vendredi fou.

9. Ces petites tasses en grès de chez H&M

Encore une fois cette année, H&M participe aux folies du Vendredi fou. Dans la section «maison», vous trouverez une foule d’objets en solde, dont des accessoires pour la cuisine et des trucs déco. Cette petite tasse en grès orange brûlé est vendue 7,99 $ au lieu de 12,99 $.

10. Ce coussin à franges d'Urban Outfitters

Urban Outfitters

Ce coussin boho-chic est tout simplement sublime. Sachez qu'à l'occasion du Vendredi fou, vous obtiendrez 50 % de rabais sur n’importe quel deuxième article (le moins cher). On vous suggère donc de vous acheter deux coussins (de couleurs différentes!): ils sont si beaux!

11. Ce rideau de douche léopard H&M

Pas game de porter ce motif animalier dans votre vie de tous les jours? Optez donc pour ce rideau de douche à moins de 20 $! Ça rendra votre décor très «extra»!

12. Cette grille murale métallique

Urban Outfitters

Il suffit parfois d’un accessoire tout simple pour donner du rythme à une pièce et cette grille métallique pourrait bien être ce que vous cherchiez depuis des mois. Surtout maintenant qu'elle est en solde!

