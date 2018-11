DI-TOMASSO, Evelyne



À Ville d'Anjou, est décédée le 12 novembre 2018, à l'âge de 76 ans, Mme Evelyne Di-Tomasso. Elle était la fille de feu Olive Lelièvre et feu Dominique Di-Tomasso et soeur de feu Dominique Di-Tomasso (jr).Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, Stéphanie et feu Jean, de même que ses petits-enfants, Shawn, Angie, Énola, James et Noah et son arrière-petite-fille, Ophélie, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 25 novembre de 14h à 22h au complexe funéraire