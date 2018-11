GRAVEL DUSSAULT, Gisèle



Le 19 novembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Gisèle Dussault Gravel, épouse de feu M. André Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Noëlla), Pierre (Murielle), Roch (Lauriette), Christianne, Claudette (Jean), Normand, Luc (Nathalie) et Alain (Guylène), ses 14 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 novembre de midi à 14h à l'église de Lavaltrie. La messe suivra à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu à 15h au cimeitère de Lavaltrie. Direction:450-586-1116 www.guilbault.info