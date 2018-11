BOUCHARD, Antoinette



À St-Eustache, le 14 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Antoinette Bouchard, épouse de feu Jean Boudreau.Elle laisse dans le deuil sa nièce Nancy (Pierre), les enfants de sa nièces, Justin et Gabriel, son frère Ernest ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron à Auteuil,Laval,le samedi 24 novembre de 10h à 12h et de 13h à 18h suivra une liturgie à 18h au salon.