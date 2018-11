EMOND WAELPUT, Émélie



Le 10 novembre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Émélie Waelput, épouse de feu Yvon Emond.En plus de son époux, elle s'en va rejoindre son fils Yves et laisse dans le deuil sa fille Micheline (Robert), ses fils Serge (Marielle), Robert (Constance), ses 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.comLa famille y accueillera parents et amis, le samedi 24 novembre de 12h à 15h, suivie d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire.Merci au personnel du C.H.S.L.D. Geoges Phaneuf de St-Jean-sur-Richelieu pour leur soutien et les bons soins prodigués.