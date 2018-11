LALANCETTE (née Charlebois)

Noëlla



Le 18 novembre, à l'âge de 89 ans, est décédée Noëlla Charlebois, épouse de feu Marcel Lalancette.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Chantal (Daniel) et Louise, ses petits-enfants Amélie, Frédéric (Émilie), Carl et Karine (Pascal), ses arrière-petits-enfants Kevin, Alex et Emmy, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 25 novembre 2018 de 12h30 à 15h30 à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le dimanche 25 novembre 2018 dès 15h30 en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Anna Laberge.