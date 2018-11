PRINCE, Jean-Paul



Le 18 novembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Prince, époux de feu Mme Florence Plouffe.Il laisse dans le deuil ses filles Francine (Claude Marchand), Louise et Sylvie (feu Pierre Gemme), ses petits-enfants Martine (Alain), Christine (Jean-Sébastien), Eric (Sara), Patrice (Marie-Ève), Emilie (Jean-François), ses arrière-petits-enfants Élodie, Jérôme, Jérémy, Amy, Thomas, Juliette et Léane, son frère Maurice ainsi que de nombreux parents et amis.Son désir le plus cher était de retourner vers celle qu'il a toujours aimée, notre mère.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre 2018 de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à une fondation de votre choix serait apprécié.