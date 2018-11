BIBEAU, Jacques



À Laval, le 14 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jacques Bibeau, époux de Ozanne Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Louise Vincent), Pascale, Daphnée (Serge Montpetit) et ses petits-enfants, Samuel, Nicolas, Justin et Celia ainsi que parents et amis.Jacques Bibeau a été une figure influente dans l'industrie du revêtement de sol à titre de président de Distributeur Delorimier (1971) pendant de nombreuses années.La famille recevra vos condoléances, le samedi 24 novembre 2018 de 13h à 18h, au complexe funéraire:Un hommage lui sera rendu le même jour à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.Nos sincères remerciements au personnel de la Cité de la Santé et du Manoir St-Patrice de Laval.