ST-LOUIS, Huguette



Huguette St-Louis, pianiste et chef d'orchestre, veuve de Pierre Leroux, laisse dans le deuil ses trois fils Michel, Claude et André, son frère Raynald St-Louis, son ami de coeur Serge Pinsonneault, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 novembre de 17 h à 20 h à la :Les funérailles auront lieu à 20 h en la chapelle de la coopérative funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.