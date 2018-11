PAQUIN, Jean



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 15 novembre 2018, est décédé à l'âge de 56 ans, monsieur Jean Paquin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Roger (Christine), André (Jocelyne), Pierre, Louise (Alain), Monique (Jean-Marc) et Denis (Suzelle), ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 novembre 2018, de 14 h 30 à 17 h et de 19 h à 22 h ainsi que lundi 26 novembre 2018, de 15 h à 17 h où un hommage est prévu à 16 h, à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à l'organisme de votre choix.