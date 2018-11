VALLÉE, Louise



Le 14 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Louise Vallée conjointe de Benoît Massé.Prédécédée par son fils Marc- André Trépanier, elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Sophie Trépanier (Matthiew), ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre 2018 à la:J.J. CARDINAL560 CHEMIN BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île seraient appréciés.