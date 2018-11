MONTPELLIER, Benoit



À l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield, le 19 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Benoit Montpellier, époux de madame Suzanne Léger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Richard), Jacinthe (Daniel), François, Liette (Normand) et feu Carole, ses petits-enfants Marianne, Julien, Jean-René, Gabriel, Hugo, Pier-Olivier et Jérémie, son arrière-petite-fille Alex, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre 2018 de 13h à 17h:www.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole aura lieu à 16h à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient appréciés.