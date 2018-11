BÉRIAULT, Isabelle

(née Labrèche)



À Montréal, le 15 novembre 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Isabelle Labrèche, épouse de feu de J. Aldama Bériault.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Andrée et Thérèse, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 novembre 2018 de 13h à 17h au complexe:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.