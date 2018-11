BOUDRIAU, Pierre



De Repentigny, le 17 novembre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Boudriau, époux de feu Ginette Lortie.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Renée Lortie, ses filles Josée et Johanne (Serge), ses petits-enfants Pierre-Samuel et Laurie ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille revevra les condoléances le dimanche 25 novembre 2018 de 12h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du:Des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.