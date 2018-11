Le 20 septembre, je signais mon billet courant pour la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Permettez-moi de le reproduire ici.

Son sujet : les proches aidants.

La raison? L’ampleur déjà herculéenne des défis que vivent les proches aidants dans notre société vieillissante est appelée à se décupler d’autant plus au cours des prochaines années.

Dans la mesure aussi où sous le nouveau gouvernement de François Legault, porté au pouvoir le 1er octobre dernier, les Québécois ont maintenant leur première ministre en titre responsable des Proches aidants, Marguerite Blais, il est encore plus essentiel de donner une voix à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, après les années d'inaction du tandem Couillard-Barrette, ont tellement besoin d'un soutien concret sous forme de politiques publiques claires, accompagnées enfin de ressources humaines et financières conséquentes.

***

À HAUTEUR DE CITOYENNE (20-09-2018, FPJQ)

Permettez-moi, exceptionnellement, un billet un tantinet plus personnel.

La première campagne électorale que j’ai eu le bonheur de couvrir et analyser est celle de l’automne 1994.

Jeune, pimpante, fraîche sortie de mes études supérieures en histoire et science politique, de même que de la publication de mon premier livre, je me suis vue catapultée «chroniqueuse politique invitée» au quotidien The Gazette.

J’ai donc eu le privilège de suivre une campagne cruciale pour l’avenir du Québec et du Canada. Après l’échec des accords constitutionnels du Lac Meech et de Charlottetown, le scrutin du 12 septembre 1994 opposait le Parti québécois de Jacques Parizeau au Parti libéral du Québec de Daniel Johnson fils.

L’enjeu était existentiel. Si le PQ l’emportait, son gouvernement s’était engagé formellement à tenir, le plus rapidement possible, un référendum sur la souveraineté du Québec – le deuxième après celui du 20 mai 1980. Fidèle à ses habitudes, Monsieur Parizeau a tenu parole.

Depuis l’année 1994, en passant par la suite du quotidien Le Devoir jusqu’au Journal de Montréal et Journal de Québec, j’ai couvert toutes les campagnes électorales, québécoises et fédérales. Y compris, bien entendu, la campagne référendaire de 1995.

Cette longue expérience m’a offert le privilège de pouvoir observer les progrès, mais aussi les régressions, du Québec moderne.

Aujourd’hui, plongée à nouveau en pleine campagne électorale où le parfum du «changement» se fait fortement sentir au sein même de l’électorat, je sens de plus en plus en moi cette espèce d’inévitable dualité qui, sans le moindre doute, habite aussi de nombreux journalistes et chroniqueurs.

Cette dualité est celle du citoyen et de la citoyenne, membres de la Cité, mais aussi doublés d’une profession faisant en même temps de nous des observateurs et des analystes de cette même Cité.

Ce faisant, on se sent en quelque sorte en symbiose avec la Cité tout en la survolant de l’extérieur, tel un drone, pour tenter de mieux la saisir et mieux la comprendre dans son ensemble.

En cela, les chroniqueurs politiques de profession, dont je suis, ont également l’immense chance – laquelle est aussi une lourde responsabilité -, d’être un peu les deux à la fois : analystes et citoyens.

Analystes politiques avant tout, notre profession nous permet en effet, lorsqu’on le juge nécessaire, de prendre position sur certains enjeux de société. Parfois même, en partant de nos propres expériences de vie.

Ce qui, j’en suis de plus en plus persuadée, ne fait que renforcer la crédibilité de nos observations et aussi, des questions qui doivent être posées à la classe politique.

Pour ma part, étant proche aidante de ma sœur déficiente intellectuelle, creuser cette même problématique de la proche aidance – incluant l’absence navrante de politiques publiques sérieuses concernant dans les faits plus d’un million et demi de Québécois, dont une majorité de femmes -, fait aussi partie de ma dualité d’analyste et de citoyenne.

Vu sous cet angle, on pourrait dire que dans notre belle profession de chroniqueur politique, tous médias confondus, nos réflexions se situent également à hauteur de citoyen.

Ou du moins, sans prendre parti de manière partisane, elles devraient l’être.

Et ce, tout autant avant, que pendant et après les campagnes électorales.

***