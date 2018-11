À propos de notre zone de confort

Ma fille me parle fréquemment de la nécessité de quitter mon mari, qui n’est pas son père en passant, avec lequel je ne suis plus heureuse depuis longtemps. Quand je l’entends dire « Maman, il faudrait que tu sortes de ta zone de confort », ça me trouble toujours. Comment peut-elle appeler « zone de confort » une relation qui me fait souffrir depuis plus de 15 ans ?

En même temps, je ne me sens pas la force de quitter un homme qui m’a choisie dans une période sombre de ma vie et qui m’a permis de développer mon plein potentiel. Certes il est dictatorial et difficile à vivre, mais je lui dois tant pour ce que je suis devenue.

Résignée

Votre signature donne l’ampleur du désarroi qui vous habite. On se résigne quand on abandonne le combat, et la zone de confort qui nous empêche d’agir se situe à la jonction de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous nuit. Si vous n’êtes plus heureuse, pourquoi restez-vous en couple ? Là réside la réponse. Votre zone de confort serait-elle dans la sécurité financière que ça vous apporte ?