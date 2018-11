FRIGON, Lucille (née Comeau)



Le 2 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Lucille Frigon (née Comeau), épouse de Hyacinthe Frigon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (David), Paul (Sylvie) et Yves; sa petite-fille Nancy (Sebastian); son arrière-petit-fils Liam, ses frères et sa soeur, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 novembre 2018 au complexe funéraire:dès 13h. Une réunion de prières aura lieu à 15h dans la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la maison Source Bleue, en sa mémoire.