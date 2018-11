DESMARAIS, Marcel



À St-Eustache, le 14 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marcel Desmarais conjoint de Mme Noëlla Vaillancourt.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Rosanne), Réal (Josée) et Odette (Brian); ses petits-enfants Youri, Patrick, Shalie (Alex), James, Manuel et Alexa; son arrière-petit-fils Oscar, ses belles-soeurs et beaux-frères des familles Henry et Vaillancourt, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'une multitude de parents et amis proches qui ont eu le bonheur de partager sa vie.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2TÉL: 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 23 novembre de 19h à 21h et samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 24 novembre à 13h en l'église St-Eustache.En guise de sympathie, un don pour un organisme supportant la lutte contre le cancer serait apprécié.