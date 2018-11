Alerte aux consommateurs: attention aux annulations de rabais

Le Bureau de la concurrence invite les consommateurs qui veulent profiter des ventes du Vendredi fou et du Cyberlundi à faire preuve de vigilance face à une nouvelle tendance publicitaire trompeuse: les annulations de rabais.

La stratégie, qui est dans la ligne de mire du Bureau de la concurrence, consiste à annuler une vente conclue avec un consommateur, à un prix qui était très intéressant pour celui-ci.

La façon de faire est simple: le client, en magasinant sur le site internet d’un détaillant connu, tombe sur un rabais. Intéressé, le client l’ajoute à son panier, procède à l’achat, et paye.

Il reçoit par la suite une confirmation d’achat par courriel, et tout semble se dérouler comme il se doit.

Toutefois, il reçoit un peu plus tard un courriel du service à la clientèle de l’entreprise qui indique de l’achat a été annulé, qu’il y a eu une erreur et que le produit ne peut pas être envoyé au prix indiqué.

En retournant sur le site internet, le client constate que le produit est désormais offert, mais à un prix plus élevé.

«Dans certaines circonstances, le fait de ne pas fournir le produit au prix à rabais affiché peut être considéré comme une vente à prix d'appel, ce qui est illégal. Il est donc important que vous sachiez identifier ces situations, que vous connaissiez vos droits et que vous sachiez à qui faire une plainte» indique le Bureau de la concurrence par communiqué.

Voici les conseils du Bureau de la concurrence pour éviter de vous faire avoir:

- Gardez toujours vos confirmations d'achat électroniques et vos relevés de cartes de crédit.

- Obtenez un remboursement complet si la commande ne peut pas vous être expédiée au prix affiché.

- Vérifiez que vous avez bel et bien reçu votre remboursement.

- Gardez les courriels que vous échangez avec le service à la clientèle du détaillant, en particulier la confirmation du remboursement complet.

- Vérifiez le site Web si on vous annonce que l'article n'est pas disponible au prix affiché. Si l'annonce est toujours affichée, faites une capture d'écran, posez des questions et demandez que l'annonce soit corrigée pour éviter que d'autres consommateurs ne tombent dans le même piège.

- Conservez tous les documents et faites une plainte au Bureau de la concurrence si le détaillant affirme que l'article n'est pas disponible au prix que vous avez payé, mais qu'il l'est à un prix plus élevé.

- Sachez qu'en vertu de certaines lois de protection du consommateur à l'échelle provinciale ou territoriale, le détaillant pourrait devoir respecter le prix affiché.

Voici quelques autres précautions que vous pouvez prendre lorsque vous magasinez en ligne:

- Utilisez une carte de crédit : beaucoup de cartes offrent une protection et peuvent vous rembourser.

- Consultez fréquemment vos relevés de carte de crédit pour y repérer des frais récurrents ou inconnus.

- N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle du détaillant pour poser vos questions, en particulier si vous avez payé, mais que votre produit n'arrive pas. Il se peut que vous n'ayez qu'un court laps de temps pour signaler le problème à votre fournisseur de carte de crédit.

Si vous croyez avoir été victime de pratiques trompeuses, communiquez avec le Bureau de la concurrence : au 1-800-348-5358 ou en ligne.