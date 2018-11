PELLETIER-MATHIEU, Marie



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 16 novembre 2018, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Marie Pelletier, épouse de feu M. Gérard Mathieu, demeurant à Verchères.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaëtan (Karen Marks), Richard, Micheline, Réjean (Anne Pinet), Serge (Isabelle Desrochers), ses petits-enfants: Michelle, Georges, Josée, Christian, Bruno, Virginie, Laurie, Victor, Stéphanie, Marek, ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Léonie, Jean-François, Raphaël, Mégane ainsi que Nicole (feu Jean-Guy Mirandette), ses beaux-frères et ses belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle vendredi 23 novembre de 18h à 21h et le jour des funérailles à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées le samedi 24 novembre à 13h30, en l'église St-François-Xavier de Verchères. Inhumation au Cimetière de St-Nicéphore à une date ultérieure.Tél: 450-583-3511