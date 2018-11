CARDIN (BEAUREGARD), Doris



À Shawinigan, le 11 novembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Doris Beauregard, épouse de feu M. Gilles Cardin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Josée Gauthier), Richard, Caroline (Denis Patry), ses petits-enfants, Ghislain, Véronick, Audrée, Stéphanie, Jonathan, Roxanne (Manuel F. Dupuis), Camille et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, son frère André (Marguerite), sa soeur Dolorès (Michael), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 avril 2019 de 10 h à 11 h 30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 11 h 30 à la chapelle duLa famille remercie le personnel de Chartwell et l'unité de soins palliatifs Gaston Brunelle pour les bons soins prodigués à Mme Beauregard.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS de l'Énergie - unité des soins palliatifs Dr Gaston Brunelle