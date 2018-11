Bombardier supprime 490 postes en Irlande du Nord

BELFAST | Bombardier va réduire ses effectifs de plus de 10 % en Irlande du Nord, ce qui représente 490 postes, dans le cadre des suppressions déjà annoncées.

Le constructeur a annoncé la terrible nouvelle aujourd'hui, selon le Belfast Telegraph. Bombardier emploie environ 4000 personnes dans ses installations d’Irlande du Nord.

«Suite aux annonces de réductions de l'effectif faites par Bombardier le 8 novembre, nous avons examiné nos besoins en main-d'œuvre à Belfast et nous regrettons de devoir réaffirmer que nous devons réduire notre effectif de 490 employés», a indiqué l’entreprise, selon le journal local.

Bombardier a expliqué qu’elle devait «continuer à réduire les coûts et améliorer l'efficacité des opérations pour assurer la compétitivité à long terme».

Réagissant à la nouvelle, le syndicat Unite a déploré ce qu’il appelle une «bombe», estimant que les pertes d’emploi étaient injustifiées, vu la hausse des profits.

«L’annonce faite par Bombardier aujourd’hui, selon laquelle 490 emplois en Irlande du Nord doivent être supprimés, est un coup dur pour l’économie locale et représente plus de 10 % de la main-d’œuvre totale ici. Les emplois menacés couvrent l’ensemble des compétences et des professions et excluent les pertes d’emploi chez les travailleurs intérimaires / sous-traitants et la possible externalisation future des activités dites “non essentielles”», a déclaré dans un communiqué Jackie Pollock, responsable régional du syndicat.

Ce dernier souligne que, même si la menace planait, l’annonce d'aujourd'hui dépasse ses pires craintes.

Afin de faire des économies annuelles de 250 millions de dollars, Bombardier a annoncé un plan de restructuration visant la suppression de 5000 postes dans le monde, dont 2500 au Québec, d’ici 12 à 18 mois.